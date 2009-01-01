25 апр 2017



KERRY KING заверил поклонников, что SLAYER "на покой не собираются" Журналисты бразильского портала Wikimetal поговорили с гитаристом SLAYER Kerry King'ом, в ходе чего затронули тему будущего группы в свете неоднократных заявлений его коллеги Tom'a Araya по поводу неуверенности последнего в продолжении карьеры коллектива.



Есть ли шанс, что в записи следующего альбома SLAYER примет посильное творческое участие ваш туровой гитарист, Gary Holt из EXODUS?



"Да, конечно, почему нет? Просто мы это ещё не обсуждали. Конечно, подобная идея у нас возникла давно, но сердце Gary по-прежнему полностью отдано его детищу, EXODUS, и он собирается продолжать выпускать и сочинять альбомы с этой командой. Если у него появится свободное окно и желание написать что-то именно для SLAYER, то я буду этому только рад!"



А что ты думаешь по поводу будущего металла и молодых металлических групп?



"Мне кажется, что в наши непростые времена молодым группам достаточно тяжело громко заявить о себе. Например, возьмём лично меня - я до сих пор с удовольствием посещаю концерты JUDAS PRIEST! Абсолютно уверен, что не только PRIEST, но и BLACK SABBATH, METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT и другая старая школа не испытывает проблем с актуальностью даже в наши дни. А вот с молодыми ребятами какой-то провал, я даже толком о них ничего и сказать не могу. К счастью, SLAYER в ближайшее время на покой не собираются, поэтому мы будем держать оборону нашей общей металлической крепости, пока не подоспеет достойная смена!"















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