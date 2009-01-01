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Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE Барабанщик KAMELOT Casey Grillo продолжает выступать в составе QUEENSRŸCHE на подмене у Scott Rockenfield'a - любительское видео с концерта, состоявшегося 21 апреля в Миннесоте, доступно к просмотру ниже.



























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