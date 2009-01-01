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*Sabaton*



26 апр 2017 : 		 Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально

23 апр 2017 : 		 Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

30 мар 2017 : 		 SABATON получили золото и платину

28 фев 2017 : 		 Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы

18 фев 2017 : 		 Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом

26 янв 2017 : 		 HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor

16 окт 2016 : 		 SABATON выпустили новый сингл

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 авг 2016 : 		 Успехи в чартах SABATON

25 авг 2016 : 		 SABATON нашли гитариста

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 авг 2016 : 		 Вокалист SABATON об уходе гитариста

6 авг 2016 : 		 Концертное видео SABATON

26 июл 2016 : 		 Из SABATON ушёл гитарист

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

15 июл 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

27 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

13 июн 2016 : 		 SABATON представили публике новую песню

10 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 апр 2016 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

10 апр 2016 : 		 Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком

5 апр 2016 : 		 SABATON работают над концепцией нового альбома

31 мар 2016 : 		 Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"

18 мар 2016 : 		 SABATON отправятся в студию в апреле

26 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

9 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

29 дек 2015 : 		 Лучшее из круиза SABATON

10 дек 2015 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет в марте

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео SABATON

21 сен 2015 : 		 Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления

16 авг 2015 : 		 Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"

2 авг 2015 : 		 Видео полного выступления SABATON

18 июл 2015 : 		 SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray

18 июн 2015 : 		 SABATON с оркестром

27 май 2015 : 		 У SABATON отличные идеи для нового альбома

17 май 2015 : 		 Оркестр бразильской армии исполняет SABATON

13 май 2015 : 		 SABATON запустили собственную радиостанцию

23 апр 2015 : 		 Гитарист SABATON выпускает сольную работу

9 апр 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании SABATON

10 мар 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома SABATON

15 дек 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

1 дек 2014 : 		 SABATON открыли тур

28 ноя 2014 : 		 Лучшие моменты круиза SABATON

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 июн 2014 : 		 Два дня с SABATON

14 май 2014 : 		 Новое видео SABATON

2 май 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 апр 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

11 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

28 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

16 мар 2014 : 		 SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER

6 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 мар 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале: видео

21 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома SABATON

1 фев 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале

11 янв 2014 : 		 Еще одна новая обложка SABATON

9 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2014 : 		 SABATON начали запись

3 дек 2013 : 		 Рассказ о круизе SABATON

27 ноя 2013 : 		 Бывший барабанщик SABATON о своем уходе

22 ноя 2013 : 		 SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком

21 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD SABATON

16 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

22 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 авг 2013 : 		 SABATON не пускают в Россию?

31 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SABATON

25 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве

23 июл 2013 : 		 DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре

23 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге

20 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции

25 мар 2013 : 		 Басист SABATON о новом DVD

29 дек 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

16 дек 2012 : 		 Последний альбом SABATON выйдет на виниле

7 дек 2012 : 		 Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"

18 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

27 окт 2012 : 		 Акустика от SABATON

24 окт 2012 : 		 Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD

10 сен 2012 : 		 Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'

8 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SABATON

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

15 июл 2012 : 		 Видео полного концерта SABATON

6 июл 2012 : 		 'Swedish Empire' от SABATON

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN

22 май 2012 : 		 Концертное видео из тура по США от SABATON

10 май 2012 : 		 Видео с текстом от SABATON

10 май 2012 : 		 Новая песня SABATON

18 апр 2012 : 		 SABATON выступили в новом составе

6 апр 2012 : 		 Официальное видео с текстом от SABATON

4 апр 2012 : 		 Новая песня SABATON

2 апр 2012 : 		 SABATON объявили новый состав

31 мар 2012 : 		 SABATON подтвердили смену состава

26 мар 2012 : 		 В SABATON грядет смена состава?

6 мар 2012 : 		 Новый альбом SABATON будет на шведском и английском

16 фев 2012 : 		 Детали нового альбома SABATON

4 янв 2012 : 		 Видео с записи альбома SABATON

2 янв 2012 : 		 Новый альбом SABATON выйдет в мае

20 авг 2011 : 		 Рабочее название нового альбома SABATON

23 июл 2011 : 		 SABATON выступили вместе с UDO

18 июн 2011 : 		 Трек-лист концертного релиза SABATON

11 июн 2011 : 		 SABATON выпустят концертный альбом в августе

25 май 2011 : 		 Новое видео SABATON

20 мар 2011 : 		 Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур

11 янв 2011 : 		 Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON

3 сен 2010 : 		 Бэк-каталог SABATON будет переиздан

4 авг 2010 : 		 Новое видео SABATON

26 июл 2010 : 		 SABATON сняли очередное видео

17 июн 2010 : 		 Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock

15 май 2010 : 		 Новый альбом SABATON доступен для прослушивания

13 май 2010 : 		 Новая песня SABATON

21 апр 2010 : 		 Новая песня SABATON

25 мар 2010 : 		 Новый трек SABATON доступен для прослушивания

24 дек 2009 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

22 ноя 2009 : 		 SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

24 фев 2009 : 		 Новое видео SABATON

7 июн 2008 : 		 SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети

23 май 2008 : 		 Полная версия нового альбома SABATON в сети

12 май 2008 : 		 Новая песня от SABATON

23 мар 2008 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2008 : 		 SABATON отправляются в студию

9 янв 2007 : 		 Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет

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Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально

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ArmyOfOneTV провели интервью с басистом SABATON Pär Sundström'ом, в ходе которого попросили его оценить музыкальную эволюцию группы за прошедшие двадцать лет с момента её основания.

"На самом деле, наши принципы сочинения песен почти не изменились с того самого дня; разве что появились другие участники группы, каждый из которых привносит в звучание что-то своё. Но основую часть материала по-прежнему сочиняю я и Joakim Brodén; наш вокалист, в принципе, является главным композитором в SABATON. Поэтому нашу эволюцию можно проследить в техническом плане - вследствие того, что в коллектив приходят более опытные музыканты, к примеру, гитарная игра на последних двух пластинках достаточно очевидно сделала качественный рывок вперёд. Нашу эволюцию я слышу вот в таких деталях. Но если вы спрашиваете о самом материале - нет, полагаю, что с момента основания группы у нас ничего особенного и не поменялось. Чему я, признаться, рад! SABATON должны оставаться узнаваемыми, а любой поклонник, который купит наш очередной диск, должен поставить его в плеер и с первых же нот успокоиться и понять - да, это я купил именно SABATON, и ничто другое. Сюрпризов не будет, заводим старую пластинку..."

SABATON Bassist: 'When It Comes To Songwriting, We Haven't Evolved That Much'

sabaton2017northamericatour




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Pandem Light
26 апр 2017, 13:13		Судя по последним новостям от этой группы, парни говорят, что думают, а не юлят, чтобы всем угодить. Если бы ещё музыка вызывала бы такой же интерес, как их реплики)

Darkside.ru MemberStarbreaker
26 апр 2017, 13:17		Как раз вплоть до Каролуса Рекса они вполне развивались и дальше могли бы сделать качественный шаг вперёд.
Но, как сами и признаются, выбрали стагнацию, отчего их музыка теперь и правда уныла до безобразия)

Darkside.ru MemberStarbreaker
26 апр 2017, 13:18		Если хотите, могу вам примерно такого же ещё подогнать потом от Чака Билли) Он тоже с пару месяцев назад совершил подобный камин-аут...)

Benji Marshall
26 апр 2017, 14:05		с Тестаментом все ясно - как по мне, три последние альбома просто плохи

Cyclop
26 апр 2017, 14:20		типичный басист)))

Moomrick
26 апр 2017, 15:50		Ну, ребята явно скромничают - последние три альбома очень значительно отличаются друг от друга. Хотя как по мне, пусть что-то подобное и продолжается дальше.

Alice Malign
26 апр 2017, 16:22		Чем отличаются? Ну на Каролусе, ладно, концепт и помпезности чутка больше, а чем "Герои" отличаются от "Стоять насмерть?"

Pillager Magnus
26 апр 2017, 16:30		Ой, я смотрю, Флор заставила свою подружку забить руку позерскими партаками.

А группа да, ничотак, на уровне Расмуса, наверное, а может, даже 30 секунд.

rolling_tide
26 апр 2017, 16:50		А в чем, простите, изюминка такой музыки? Не важно Сабатон это или что-то другое.

WarSong
26 апр 2017, 18:54		Какой такой?


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