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Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально ArmyOfOneTV провели интервью с басистом SABATON Pär Sundström'ом, в ходе которого попросили его оценить музыкальную эволюцию группы за прошедшие двадцать лет с момента её основания.



"На самом деле, наши принципы сочинения песен почти не изменились с того самого дня; разве что появились другие участники группы, каждый из которых привносит в звучание что-то своё. Но основую часть материала по-прежнему сочиняю я и Joakim Brodén; наш вокалист, в принципе, является главным композитором в SABATON. Поэтому нашу эволюцию можно проследить в техническом плане - вследствие того, что в коллектив приходят более опытные музыканты, к примеру, гитарная игра на последних двух пластинках достаточно очевидно сделала качественный рывок вперёд. Нашу эволюцию я слышу вот в таких деталях. Но если вы спрашиваете о самом материале - нет, полагаю, что с момента основания группы у нас ничего особенного и не поменялось. Чему я, признаться, рад! SABATON должны оставаться узнаваемыми, а любой поклонник, который купит наш очередной диск, должен поставить его в плеер и с первых же нот успокоиться и понять - да, это я купил именно SABATON, и ничто другое. Сюрпризов не будет, заводим старую пластинку..."











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