Дебютный альбом BURNING WITCHES готов к выходу

Одноимённый дебютный альбом женской хэви-метал команды из Швейцарии BURNING WITCHES стал доступен в предзаказа на портале PledgeMusic.
Песни для диска были записаны в швейцарской Little Creek Studios под руководством продюсеров V.O. Pulver'a и Schmier'a (DESTRUCTION). По словам последнего, их музыка звучит как "смесь JUDAS PRIEST и ICED EARTH - настоящий крутяк!"
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