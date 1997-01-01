сегодня



Дебютный альбом BURNING WITCHES готов к выходу Одноимённый дебютный альбом женской хэви-метал команды из Швейцарии BURNING WITCHES стал доступен в предзаказа на портале PledgeMusic.



Песни для диска были записаны в швейцарской Little Creek Studios под руководством продюсеров V.O. Pulver'a и Schmier'a (DESTRUCTION). По словам последнего, их музыка звучит как "смесь JUDAS PRIEST и ICED EARTH - настоящий крутяк!"



































+1 -2



просмотров: 327

