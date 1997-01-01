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*Burning Witches*



26 апр 2017 : 		 Дебютный альбом BURNING WITCHES готов к выходу

27 фев 2016 : 		 Новая песня BURNING WITCHES

22 дек 2015 : 		 Новая песня BURNING WITCHES

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Дебютный альбом BURNING WITCHES готов к выходу

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Одноимённый дебютный альбом женской хэви-метал команды из Швейцарии BURNING WITCHES стал доступен в предзаказа на портале PledgeMusic.

Песни для диска были записаны в швейцарской Little Creek Studios под руководством продюсеров V.O. Pulver'a и Schmier'a (DESTRUCTION). По словам последнего, их музыка звучит как "смесь JUDAS PRIEST и ICED EARTH - настоящий крутяк!"

Swiss All-Female Heavy Metal Band BURNING WITCHES Is Ready To Release Debut Album

burningwitchesdebutcdcover
















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