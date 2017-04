сегодня



Новая песня CARACH ANGREN CARACH ANGREN выпустят новую работу, получившую название "Dance And Laugh Amongst The Rotten", шестнадцатого июня на лейбле Season Of Mist. Одну из композиций с этого диска, "Charlie", можно прослушать ниже.















