Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [52]
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*
[= ||| все новости группы



*Phil Rudd*



26 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

22 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

1 фев 2017 : 		 PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e

31 авг 2016 : 		 PHIL RUDD готов вернуться в AC/DC, но чтобы там не было Axl'a Rose'a

16 авг 2016 : 		 Переиздание альбома PHIL RUDD выйдет осенью

8 окт 2015 : 		 PHIL RUDD заплатил меньше половины

12 авг 2015 : 		 PHIL RUDD: "Пять минут наедине с Angus'ом - и я верну себе свою работу"

11 авг 2015 : 		 PHIL RUDD раскаивается в своём поведении

3 авг 2015 : 		 PHIL RUDD не признал себя виновным

20 июл 2015 : 		 PHIL RUDD обвиняется в нарушениях условий содержания

19 июл 2015 : 		 PHIL RUDD вновь арестован

13 июл 2015 : 		 Новые факты в деле PHIL'a RUDD'a

9 июл 2015 : 		 Оглашен приговор PHIL'y RUDD'y

10 июн 2015 : 		 Вынесение приговора PHIL RUDD'y отложено

6 май 2015 : 		 PHIL RUDD: «Я накосячил по многим вопросам»

| - |
|||| сегодня

Видео с выступления PHIL RUDD

*
zoom
*
* *
Любительское видео с выступления сольной группы бывшего барабанщика AC/DC Phil Rudd'a, что состоялось 17 апреля в Бельгии, доступно к просмотру ниже.

Watch Former AC/DC Drummer PHIL RUDD Perform In Namur, Belgium

philruddnamur2017poster




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 449

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом