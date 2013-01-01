Новое видео BELOW

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"Disappearing Into Nothing", новое видео группы BELOW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Upon A Pale Horse", выход которого запланирован на девятнадцатое мая на Metal Blade Records.

Трек-лист:

“The Plague Within”
“Disappearing Into Nothing”
“The Coven”
“Upon A Pale Horse”
“Suffer In Silence”
“Hours Of Darkness”
“1000 Broken Bones”
“We Are All Slaves”

BELOW Release вЂњDisappearing Into NothingвЂќ Music Video





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