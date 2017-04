сегодня



Новое видео BELOW "Disappearing Into Nothing", новое видео группы BELOW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Upon A Pale Horse", выход которого запланирован на девятнадцатое мая на Metal Blade Records.



Трек-лист:



“The Plague Within”

“Disappearing Into Nothing”

“The Coven”

“Upon A Pale Horse”

“Suffer In Silence”

“Hours Of Darkness”

“1000 Broken Bones”

“We Are All Slaves”













