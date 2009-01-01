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Фронтмен GHOST выступил с KREATOR на немецком телешоу Вчера, 25 апреля, фронтмен GHOST Tobias Forge (он же Papa Emeritus) принял участие в немецком телешоу "Circus HalliGalli" канала ProSieben, став специальным гостем KREATOR, пока последние исполняли свой недавний хит "Satan Is Real". Кроме шведского певца, с группой также выступил вокалист/гитарист DRANGSAL Max Gruber. Видеозапись эфира можно увидеть ниже.











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