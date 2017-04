сегодня



Новый сольник NAD SYLVAN выйдет в мае Вокалист AGENTS OF MERCY и сольной группы Steve Hackett'a, Nad Sylvan, выпустит свой новый сольный альбом, получивший название "The Bride Said No", 26 мая на лейбле InsideOut Music. В записи диска, среди прочих, приняли участие Steve Hackett, Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel), Jonas Reingold (The Flower Kings, Kaipa, Karmakanic) и Nick D'Virgilio (Spock’s Beard).



Официальное видео на композицию “The Quartermaster” с этого диска доступно к просмотру ниже.



Трек-лист:



“Bridesmaids”

“The Quartermaster”

“When The Music Dies”

“The White Crown”

“What Have You Done”

“Crime Of Passion”

“A French Kiss In An Italian Cafe”

“The Bride Said No”











