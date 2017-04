сегодня



Панорамное видео от YE BANISHED PRIVATEERS Шведская команда YE BANISHED PRIVATEERS заключила соглашение с лейблом Napalm Records, на котором тридцатого июня состоится релиз их нового альбома "First Night Back In Port". Официальное панорамное видео к заглавному треку с этой пластинки доступно к просмотру ниже.



Трек-лист:



“Annabel”

“A Night At The Schwarzer Kater”

“First Night Back In Port”

“All The Way To Galway”

“Cooper's Rum”

“Skippy Aye Yo”

“I Dream Of You”

“A Declaration Of Independence”

“For A Fragile Moment's Ease”

“We Are Ye Banished Privateers”

“Bosun's Verses”

“Eastindiamen”

“Devil's Bellows”

“Ringaroo At Cooper's Inn”

“Mermaid's Kiss”











