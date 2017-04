26 апр 2017



Новое видео UPON A BURNING BODY UPON A BURNING BODY опубликовали в сети официальное видео на композицию “The Outcast” - клип можно просмотреть ниже. Эта песня взята из последнего альбома группы, "Straight From The Barrio", который увидел свет в прошлом году на Sumerian Records.













