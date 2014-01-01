сегодня



Барабанщик THE DEAD DAISIES выпустит рождественнский альбом Нынешний барабанщик THE DEAD DAISIES Brian Tichy, также хорошо известный по сотрудничеству с Billy Idol, Whitesnake, Foreigner, Gilby Clarke, Pride & Glory и многим другим артистам, решил выпустить инструментальный сольник на рождественнскую тематику, который уже назвал "Merry Tichmas".



По словам музыканта, на диск, для выхода которого была запущена специальная кампания на портале Pledge Music, войдут инструментальные версии его любимых рождественнских песен в стиле классического рока 70-ых. Brian собственноручно запишет для альбома партии всех инструментов, а помогут ему в этом пока неназванные звёздные гости.









+1 -1



просмотров: 98

