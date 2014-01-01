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*The Dead Daisies*



27 апр 2017 : 		 Барабанщик THE DEAD DAISIES выпустит рождественнский альбом

24 апр 2017 : 		 Фрагмент нового концертного альбома THE DEAD DAISIES

29 мар 2017 : 		 Трек-лист концертного альбома THE DEAD DAISIES

24 фев 2017 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет весной

6 янв 2017 : 		 THE DEAD DAISIES о европейском туре

16 дек 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о европейском туре

29 ноя 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о европейском туре

23 ноя 2016 : 		 THE DEAD DAISIES в Великобритании

14 ноя 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о выступлении в рамках круиза KISS

5 ноя 2016 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

14 окт 2016 : 		 THE DEAD DAISIES в Японии

30 сен 2016 : 		 Акустика от THE DEAD DAISIES

19 сен 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о летнем туре

15 сен 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о летнем туре

7 сен 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о летнем туре

27 авг 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о летнем туре

22 авг 2016 : 		 THE DEAD DAISIES о летнем туре

18 авг 2016 : 		 Кавер-версия THE WHO от THE DEAD DAISIES

17 июн 2016 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

25 май 2016 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет в августе

18 мар 2016 : 		 THE DEAD DAISIES почти закончили работу над альбомом

28 янв 2016 : 		 RICHARD FORTUS и DIZZY REED ушли из THE DEAD DAISIES

3 дек 2015 : 		 THE DEAD DAISIES: «Мы постараемся сделать ещё что-нибудь»

30 сен 2015 : 		 THE DEAD DAISIES в утреннем шоу

24 июн 2015 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

1 июн 2015 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH поедет в тур с THE DEAD DAISIES

5 май 2015 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

24 апр 2015 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

17 апр 2015 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

23 мар 2015 : 		 JOHN CORABI запишет альбом с THE DEAD DAISIES

23 дек 2014 : 		 Поздравления от THE DEAD DAISIES

16 май 2014 : 		 Новый миньон THE DEAD DAISIES выйдет в августе

3 фев 2014 : 		 Концертное видео THE DEAD DAISIES

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Барабанщик THE DEAD DAISIES выпустит рождественнский альбом

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Нынешний барабанщик THE DEAD DAISIES Brian Tichy, также хорошо известный по сотрудничеству с Billy Idol, Whitesnake, Foreigner, Gilby Clarke, Pride & Glory и многим другим артистам, решил выпустить инструментальный сольник на рождественнскую тематику, который уже назвал "Merry Tichmas".

По словам музыканта, на диск, для выхода которого была запущена специальная кампания на портале Pledge Music, войдут инструментальные версии его любимых рождественнских песен в стиле классического рока 70-ых. Brian собственноручно запишет для альбома партии всех инструментов, а помогут ему в этом пока неназванные звёздные гости.

THE DEAD DAISIES Drummer BRIAN TICHY Recording Solo Christmas Album; Pre-Order Now



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