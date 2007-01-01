PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

Peaceville Records, в честь грядущего тридцатилетия не только самого лейбла, но и группы DARKTHRONE, выпустит пикчер-диск версию классической второй пластинки группы 1992 года, "A Blaze In The Northern Sky".
Трек-лист:
Side A
“Kathaarian Life Code”
“In The Shadow Of The Horns”
“Paragon Belial”
Side B
“Where Cold Winds Blow”
“A Blaze In The Northern Sky”
“The Pagan Winter”
Reflection
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