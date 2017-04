сегодня



PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE Peaceville Records, в честь грядущего тридцатилетия не только самого лейбла, но и группы DARKTHRONE, выпустит пикчер-диск версию классической второй пластинки группы 1992 года, "A Blaze In The Northern Sky".



Трек-лист:



Side A

“Kathaarian Life Code”

“In The Shadow Of The Horns”

“Paragon Belial”



Side B

“Where Cold Winds Blow”

“A Blaze In The Northern Sky”

“The Pagan Winter”









