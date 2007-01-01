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*Darkthrone*



27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью

7 апр 2014 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае

7 июн 2013 : 		 Новое видео DARKTHRONE

29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

16 янв 2013 : 		 Новая песня DARKTHRONE

17 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома DARKTHRONE

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале

30 сен 2012 : 		 Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре

9 янв 2012 : 		 Все демо для релиза DARKTHRONE восстановлены

5 авг 2011 : 		 Переиздание DARKTHRONE выйдет с новой обложкой

8 фев 2011 : 		 Fenriz (DARKTHRONE): «Мы являемся доказательством того, что оставаться прежними невозможно»

17 дек 2010 : 		 DARKTHRONE и PEACEVILLE объявили о конкурсе

14 окт 2010 : 		 Переиздание альбомов DARKTHRONE

2 мар 2010 : 		 Аудиосемплы нового альбома DARKTHRONE

9 фев 2010 : 		 Детали нового альбома DARKTHRONE

2 фев 2010 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в апреле

17 сен 2009 : 		 DARKTHRONE завершат запись альбома в октябре

30 янв 2009 : 		 DARKTHRONE закончили сведение двух новых песен

29 ноя 2008 : 		 DARKTHRONE скоро вернутся в студию

5 окт 2008 : 		 DARKTHRONE: новый трек в сети

23 июл 2008 : 		 DARKTHRONE выпустят новый альбом в октябре

19 май 2008 : 		 DARKTHRONE раскрыли детали бокс-сета

4 фев 2008 : 		 DARKTHRONE озаглавили новый альбом

5 ноя 2007 : 		 DARKTHRONE записали два новых трека

8 июл 2007 : 		 DARKTHRONE: новый трек в сети

29 июн 2007 : 		 DARKTHRONE: детали нового альбома

8 июн 2007 : 		 DARKTHRONE выпустят "F.O.A.D." в сентябре

12 дек 2005 : 		 DARKTHRONE выпустят новый альбом в феврале

20 ноя 2002 : 		 У DARKTHRONE кипит работа

10 сен 2002 : 		 DARKTHRONE готовятся к записи нового альбома

14 ноя 2001 : 		 Darkthrone - Soundtrack к порнухе!

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PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

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Peaceville Records, в честь грядущего тридцатилетия не только самого лейбла, но и группы DARKTHRONE, выпустит пикчер-диск версию классической второй пластинки группы 1992 года, "A Blaze In The Northern Sky".

Трек-лист:

Side A
“Kathaarian Life Code”
“In The Shadow Of The Horns”
“Paragon Belial”

Side B
“Where Cold Winds Blow”
“A Blaze In The Northern Sky”
“The Pagan Winter”

DARKTHORNE вЂ“ A Blaze In The Northern Sky Vinyl Picture Disc Released



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection
27 апр 2017, 09:37		Peaceville прорвало: буквально каждая третья новость о Darkthrone про какое-то новое издание старых записей. Говорят, что сейчас продажи музыки малы, но походу фаны группы покупают все это, раз лейбл продолжает выпускать.


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