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*Wizard*



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21 фев 2015 : 		 WIZARD выпустят DVD

23 дек 2013 : 		 Из WIZARD ушел басист

12 сен 2013 : 		 Новая песня WIZARD

30 авг 2013 : 		 Новая песня WIZARD

4 июл 2013 : 		 Новый альбом WIZARD выйдет в сентябре

8 фев 2011 : 		 Новая песня WIZARD

7 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома WIZARD

26 ноя 2010 : 		 Новый альбом WIZARD выйдет в марте

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Новый альбом WIZARD появится в июне

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WIZARD объявили о том, что их новый альбом, получивший название "Fallen Kings", появится в продаже 16 июня на лейбле Massacre Records. Диск будет доступен в формате лимитированного диджипака с двумя бонус-треками. Микширование и мастеринг материала провёл Achim Köhler в студии Indiscreet Audio. Обложку нарисовал Aldo Requena (Feanor, Black Majesty, Paragon).

Официальное видео с текстом к новой песне “Liar And Betrayer” можно найти ниже.

GermanyвЂ™s WIZARD Announce New Album Fallen Kings; вЂњLiar And BetrayerвЂќ Lyric Video Streaming




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