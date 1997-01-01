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Новый альбом WIZARD появится в июне WIZARD объявили о том, что их новый альбом, получивший название "Fallen Kings", появится в продаже 16 июня на лейбле Massacre Records. Диск будет доступен в формате лимитированного диджипака с двумя бонус-треками. Микширование и мастеринг материала провёл Achim Köhler в студии Indiscreet Audio. Обложку нарисовал Aldo Requena (Feanor, Black Majesty, Paragon).



Официальное видео с текстом к новой песне “Liar And Betrayer” можно найти ниже.











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