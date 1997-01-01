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*Tiles*



27 апр 2017 : 		 Новое видео TILES

13 апр 2016 : 		 Новый альбом TILES доступен для прослушивания

5 апр 2016 : 		 Видео с текстом от TILES

15 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома TILES

25 фев 2016 : 		 Новое видео TILES

4 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома TILES

2 май 2015 : 		 MIKE PORTNOY исполняет с TILES RUSH

6 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY, IAN ANDERSON, KIM MITCHELL на новом альбоме TILES

1 апр 2014 : 		 Вокалист JETHRO TULL на новом альбоме TILES

17 мар 2013 : 		 TILES огласили название нового альбома

14 янв 2013 : 		 TILES начнут запись в марте

6 янв 2010 : 		 TILES работают над двойным концертным диском

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Новое видео TILES

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"The Disappearing Floor", новое видео группы TILES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из прошлогоднего альбома команды, "Pretending 2 Run".

Клип был снят в историческом индустриальном парке Детройта, а легендарный фьюжн-гитарист Mike Stern, который записал гостевое гитарное соло в оригинальном варианте песни, также принял участие и в съёмках данного видео.

TILES Release вЂњThe Disappearing FloorвЂќ Video; Band Nominated For 2017 Detroit Music Awards; Shows With YNGWIE MALMSTEEN, FATES WARNING, KINGвЂ™S X And More Confirmed







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