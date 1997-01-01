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Новое видео TILES "The Disappearing Floor", новое видео группы TILES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из прошлогоднего альбома команды, "Pretending 2 Run".



Клип был снят в историческом индустриальном парке Детройта, а легендарный фьюжн-гитарист Mike Stern, который записал гостевое гитарное соло в оригинальном варианте песни, также принял участие и в съёмках данного видео.

















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