Walpyrgus







27 апр 2017 : Дебютный альбом WALPYRGUS выйдет в июне



Дебютный альбом WALPYRGUS выйдет в июне Американская хард-н-хэви команда WALPYRGUS объявила о подписании контракта с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором 9 июня состоится релиз их дебютного альбома "Walpyrgus Nights". Композицию "Somewhere Under Summerwind" с этого диска можно прослушать ниже.



Трек-лист:



“The Dead Of Night”

“Somewhere Under Summerwind”

“Dead Girls”

“Lauralone”

“Palmystry”

“She Lives”

“Light Of A Torch” (Witch Cross cover)

“Walpyrgus Nights”











