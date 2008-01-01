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*Stone Sour*



27 апр 2017 : 		 Новое видео STONE SOUR

22 апр 2017 : 		 Тизер к новому альбому STONE SOUR

20 апр 2017 : 		 STONE SOUR сняли новый клип

10 апр 2017 : 		 COREY TAYLOR о новом альбоме STONE SOUR

27 мар 2017 : 		 Новый сингл STONE SOUR выйдет весной

22 мар 2017 : 		 Басист STONE SOUR о новом альбоме

11 мар 2017 : 		 Синглы STONE SOUR получили платину и золото

9 мар 2017 : 		 STONE SOUR завершили работу над альбомом

6 мар 2017 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет летом

15 фев 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Новый альбом STONE SOUR, быть может, лучшая моя запись с дебюта SLIPKNOT»

24 янв 2017 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

10 янв 2017 : 		 STONE SOUR приступили к записи

6 дек 2016 : 		 Новое видео STONE SOUR

29 ноя 2016 : 		 STONE SOUR отметят юбилей 'Come What(ever) May'

29 сен 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR о новом материале

27 июл 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR о новом материале

4 июл 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

21 июн 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

11 июн 2016 : 		 STONE SOUR войдут в студию в январе

6 июн 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

24 май 2016 : 		 Демо от STONE SOUR

12 май 2016 : 		 STONE SOUR работают над «замечательным» новым альбомом

11 май 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Кто мы такие чтобы решать, стоит ли AC/DC прекращать или нет?»

30 апр 2016 : 		 Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR

29 мар 2016 : 		 STONE SOUR вернулись в студию

26 фев 2016 : 		 Вокалист STONE SOUR рад, что у Берни Сандерса «есть яйца»

12 дек 2015 : 		 Кавер-версии SLAYER, MÖTLEY CRÜE от STONE SOUR

7 дек 2015 : 		 Вокалист STONE SOUR исполняет Элвиса

30 ноя 2015 : 		 STONE SOUR не остаётся ничего иного, кроме как ждать Corey

24 ноя 2015 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от STONE SOUR

17 ноя 2015 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от STONE SOUR

10 ноя 2015 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от STONE SOUR

28 окт 2015 : 		 ЕР STONE SOUR выйдет в ноябре

23 сен 2015 : 		 ЕР STONE SOUR выйдет в октябре или ноябре

8 авг 2015 : 		 STONE SOUR начали сведение

21 июл 2015 : 		 STONE SOUR будут более «рок-н-ролльными» на новом альбоме

20 июл 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM на новом ЕР STONE SOUR

18 июл 2015 : 		 Вокалист STONE SOUR о новых ЕР

6 май 2015 : 		 JIM ROOT об уходе из STONE SOUR

30 апр 2015 : 		 Новый ЕР STONE SOUR доступен для прослушивания

21 апр 2015 : 		 STONE SOUR планируют выпустить новые ЕР с кавер-версиями

16 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии BLACK SABBATH от STONE SOUR

14 апр 2015 : 		 Кавер-версия METALLICA от STONE SOUR

10 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии METALLICA от STONE SOUR

6 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии JUDAS PRIEST от STONE SOUR

1 апр 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии ALICE IN CHAINS от STONE SOUR

19 мар 2015 : 		 Гитарист Christian Martucci стал постоянным участником STONE SOUR

3 мар 2015 : 		 STONE SOUR выпустят ЕР в апреле

10 фев 2015 : 		 Кавер-версия METAL CHURCH от STONE SOUR

3 дек 2014 : 		 COREY TAYLOR о расставании STONE SOUR с JIM'ом ROOT'ом: «Это было правильное решение»

31 окт 2014 : 		 COREY TAYLOR озвучил название нового релиза STONE SOUR

6 окт 2014 : 		 STONE SOUR начали запись альбома кавер-версий

6 окт 2014 : 		 JIM ROOT: «Меня уволили из STONE SOUR по телефону»

19 сен 2014 : 		 Фильм с участием вокалиста SLIPKNOT/STONE SOUR выйдет в октябре

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

19 июл 2014 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

19 май 2014 : 		 JIM ROOT уволен из STONE SOUR

16 апр 2014 : 		 Демо от STONE SOUR

20 мар 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA

4 мар 2014 : 		 Акустика от STONE SOUR

10 фев 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA

3 фев 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию KISS

24 янв 2014 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

21 янв 2014 : 		 STONE SOUR исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST

6 дек 2013 : 		 SLIPKNOT/STONE SOUR в фильме "Fear Clinic"

5 дек 2013 : 		 JIM ROOT пропустит тур STONE SOUR ради SLIPKNOT

13 ноя 2013 : 		 Гитарист SLIPKNOT/STONE SOUR выпустит обучающий DVD

23 авг 2013 : 		 Доступно новое демо STONE SOUR

14 авг 2013 : 		 Новое видео STONE SOUR

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта STONE SOUR

6 май 2013 : 		 Редкое демо STONE SOUR

6 май 2013 : 		 STONE SOUR на Revolver Golden Gods Awards

28 апр 2013 : 		 STONE SOUR исполнили BLACK SABBATH

19 апр 2013 : 		 В дороге со STONE SOUR

3 апр 2013 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания

2 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни STONE SOUR

30 мар 2013 : 		 Трейлер к комиксам STONE SOUR

29 мар 2013 : 		 Семплы новых песен STONE SOUR

28 мар 2013 : 		 Новое видео STONE SOUR

27 мар 2013 : 		 Семплы новых песен STONE SOUR

1 мар 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления STONE SOUR

16 фев 2013 : 		 STONE SOUR впервые исполнили новую песню

11 фев 2013 : 		 Вокалист STONE SOUR: "Мне обидно из-за того, что на Грэмми совсем не уважают хэви-металл"

9 фев 2013 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

2 фев 2013 : 		 Дата выхода нового альбома STONE SOUR

1 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома STONE SOUR

31 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома STONE SOUR

20 янв 2013 : 		 Барабанщик STONE SOUR о сердечном приступе

16 янв 2013 : 		 Вокалист STONE SOUR и лидер FOO FIGHTERS: аудио

3 янв 2013 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет в апреле

30 ноя 2012 : 		 Видео с первого концерта нового тура STONE SOUR

15 ноя 2012 : 		 Новое видео STONE SOUR

9 ноя 2012 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

7 ноя 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR: "Если Dave Mustaine выходит на сцену, то ему нельзя давать микрофон"

30 окт 2012 : 		 Видео с презентации STONE SOUR

23 окт 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания

21 окт 2012 : 		 Рассказ о специальном издании нового альбома STONE SOUR

18 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

16 окт 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR исполнил 'Absolute Zero'

13 окт 2012 : 		 Новая песня STONE SOUR

12 окт 2012 : 		 Новое видео STONE SOUR

7 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

5 окт 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

17 сен 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR получил награду "Legend" от Metal Hammer

30 авг 2012 : 		 Видео с текстом от STONE SOUR

14 авг 2012 : 		 Новые песни STONE SOUR

13 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

11 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека STONE SOUR

20 июл 2012 : 		 Демо STONE SOUR только для фан-клуба

30 июн 2012 : 		 Концертный DVD STONE SOUR будет доступен только участникам фан-клуба

25 июн 2012 : 		 Затравка истории нового альбома STONE SOUR

20 июн 2012 : 		 Новый сингл STONE SOUR выйдет в августе

12 июн 2012 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

12 июн 2012 : 		 COREY TAYLOR исполнил в акустике новую песню STONE SOUR

10 июн 2012 : 		 В нагрузку к новому альбому STONE SOUR будет прилагаться книга комиксов

3 июн 2012 : 		 RACHEL BOLAN записал партии баса для нового альбома STONE SOUR

5 май 2012 : 		 STONE SOUR расстались с басистом

2 май 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR выйдет в октябре

28 мар 2012 : 		 Гитарист STONE SOUR сказал, что новый альбом «будет для группы развитием в новом направлении»

21 мар 2012 : 		 STONE SOUR начинают «сооружение» нового альбома

2 фев 2012 : 		 Вокалист STONE SOUR о сотрудничестве с Dave'ом Grohl'ом

4 янв 2012 : 		 Новый альбом STONE SOUR будет чем-то средним между PINK FLOYD “The Wall” и ALICE IN CHAINS “Dirt”

10 ноя 2011 : 		 STONE SOUR работают над демо

26 окт 2011 : 		 Акустика от вокалиста STONE SOUR

26 сен 2011 : 		 Профессиональная съемка полного концерта STONE SOUR

21 сен 2011 : 		 Новый альбом STONE SOUR будет концептуальным?

15 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY выступит вместе со STONE SOUR на фестивале ROCK IN RIO

9 сен 2011 : 		 Аудиоверсия книги COREY TAYLOR'a выйдет в сентябре

22 авг 2011 : 		 COREY TAYLOR (STONE SOUR) пишет музыку вместе с DUFF`ом MCKAGAN`ом

7 авг 2011 : 		 Вокалист STONE SOUR исполнил кавер-версии OZZY, GN'R, ALICE IN CHAINS, VAN HALEN

6 авг 2011 : 		 Кори Тейлор (STONE SOUR, SLIPKNOT) начинает работу над аудиокнигой

16 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR о DVD STONE SOUR

17 июн 2011 : 		 Редкая песня STONE SOUR

6 июн 2011 : 		 COREY TAYLOR сказал, что начнет в этом году работу над новым альбомом STONE SOUR

19 май 2011 : 		 Барабанщик STONE SOUR получает слова поддержки от друзей-музыкантов

18 май 2011 : 		 STONE SOUR вынуждены отменить концерты

7 май 2011 : 		 Акустика от фронтмена STONE SOUR

14 апр 2011 : 		 Видео с концерта STONE SOUR

4 мар 2011 : 		 Акустическое выступлени STONE SOUR на радио

18 фев 2011 : 		 STONE SOUR приняли участие в программе "Jimmy Kimmel Live!"

25 янв 2011 : 		 COREY TAYLOR исполнил "Bother" - видео

19 янв 2011 : 		 Выход книги COREY TAYLOR'a отложен

23 дек 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

2 дек 2010 : 		 Видео рождественской песни Corey Taylor'a

1 дек 2010 : 		 Рождественская песня Corey Taylor'a

1 дек 2010 : 		 Corey Taylor рассказал о рождественской песне

9 ноя 2010 : 		 STONE SOUR сняли выступление на DVD

5 ноя 2010 : 		 Видео с концерта STONE SOUR

4 ноя 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

15 окт 2010 : 		 STONE SOUR сняли новое видео

2 сен 2010 : 		 Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушиваия

1 сен 2010 : 		 Видео с выступления STONE SOUR

26 авг 2010 : 		 Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR не против работы в кино

12 авг 2010 : 		 В лимитированное издание STONE SOUR войдет бонус-материал

3 авг 2010 : 		 Видео с акустического сета COREY TAYLOR

28 июл 2010 : 		 Новое видео STONE SOUR

16 июл 2010 : 		 Официальное видео с лирикой от STONE SOUR

13 июл 2010 : 		 Новая песня STONE SOUR

7 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома STONE SOUR

27 июн 2010 : 		 Профессиональная концертная съемка новой песни STONE SOUR

19 июн 2010 : 		 Лидер STONE SOUR открыл 'секреты' и коснулся будущего SLIPKNOT

17 июн 2010 : 		 COREY TAYLOR посвятил песню STONE SOUR Paul'y Gray'ю

11 июн 2010 : 		 Новая песня и пресс-конференция STONE SOUR

10 июн 2010 : 		 Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине

9 июн 2010 : 		 Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине

8 июн 2010 : 		 STONE SOUR исполнили новую песню на концерте в Берлине

26 май 2010 : 		 STONE SOUR о смерти басиста SLIPKNOT

13 май 2010 : 		 Новое видео о записи альбома STONE SOUR

11 май 2010 : 		 Название нового альбома STONE SOUR

14 янв 2010 : 		 STONE SOUR вновь будут работать с продюсером NICK'ом RASKULINECZ'ем

7 фев 2009 : 		 STONE SOUR начнут работу над новым альбомом в этом году

1 ноя 2008 : 		 STONE SOUR выпустят новый альбом в 2010-м году

23 май 2008 : 		 Интерью с барабанщиком STONE SOUR

7 июн 2007 : 		 Доступно видео выступления STONE SOUR на фестивале Rock Am Ring

13 май 2007 : 		 Детали специального издания последнего альбома STONE SOUR

14 янв 2007 : 		 Видео с акустического шоу STONE SOUR

10 июл 2006 : 		 Опубликован видеоклип STONE SOUR "Through Glass"

25 июн 2006 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома STONE SOUR

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Новое видео STONE SOUR

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"Fabuless", новое видео группы STONE SOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hydrograd", выходящего тридцатого июня на Roadrunner.

Watch STONE SOUR's Video For New Single 'Fabuless'



stonesourhydrogradcd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Kliops144
27 апр 2017, 17:40		И все было очень даже ничего, пока не начался сахарно-сопливый привев.

Orgik
27 апр 2017, 18:27		Это облога альбома? Увидел надпись, гласящую "ты отстой в полном объёме". Всё сходится, товарищи!


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