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28 апр 2017
Тизер первой песни POWERFLO
Фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers объединили усилия с рэпером Sen Dog'ом из CYPRESS HILL, гитаристом Rogelio Lozano из DOWNSET и бразильским барабанщиком Fernando Schaefer'ом - их новая группа получила название POWERFLO.
Музыканты уже закончили с записью своего дебютного альбома, который запланирован к выходу 23 июня на лейбле New Damage Records. Видеотизер к первому синглу проекта доступен ниже.
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HLL
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