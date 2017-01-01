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*Powerflo*



28 апр 2017 : 		 Тизер первой песни POWERFLO

2 мар 2017 : 		 Музыканты BIOHAZARD, CYPRESS HILL и FEAR FACTORY в POWERFLO

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|||| 28 апр 2017

Тизер первой песни POWERFLO

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Фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers объединили усилия с рэпером Sen Dog'ом из CYPRESS HILL, гитаристом Rogelio Lozano из DOWNSET и бразильским барабанщиком Fernando Schaefer'ом - их новая группа получила название POWERFLO.

Музыканты уже закончили с записью своего дебютного альбома, который запланирован к выходу 23 июня на лейбле New Damage Records. Видеотизер к первому синглу проекта доступен ниже.



POWERFLO Feat. BIOHAZARD, CYPRESS HILL, Ex-FEAR FACTORY Members: First Video Teaser



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HLL
29 апр 2017, 06:15		интересно интересно


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