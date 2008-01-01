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Видео с текстом от ICED EARTH ICED EARTH опубликовали в сети официальное видео с текстом на композицию "Seven Headed Whore" - ролик можно просмотреть ниже. Эта песня взята из грядущего альбома группы, "Incorruptible", который должен увидеть свет 16 июня на лейбле Century Media.











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