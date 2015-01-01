28 апр 2017



Музыканты ACT OF DEFIANCE исполнили хиты METALLICA и MOTÖRHEAD Музыканты ACT OF DEFIANCE и бывшие члены MEGADETH - барабанщик Shawn Drover и гитарист Chris Broderick, исполнили несколько кавер-версий известных хитов METALLICA и MOTÖRHEAD в рамках своего мастер-класса, прошедшего 1 апреля в Мексике. Любительское видео с события доступно к просмотру ниже.



















+0 -1



( 1 ) просмотров: 278

