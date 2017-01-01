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*Core 10*



28 апр 2017 : 		 Оригинальный барабанщик KORN в деле с CORE 10

30 мар 2017 : 		 Репетиционное видео CORE 10

12 мар 2017 : 		 Оригинальный барабанщик KORN в CORE 10

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|||| 28 апр 2017

Оригинальный барабанщик KORN в деле с CORE 10

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Оригинальный барабанщик KORN David Silveria, недавно основавший новую группу CORE 10, опубликовал видео собственной игры на примере оригинальной композиции команды "Act Of Valor" - ролик можно просмотреть ниже.

Ex-KORN Drummer DAVID SILVERIA: Drum-Cam Footage Of 'Act Of Valor' Performance With CORE 10

core10bandphoto2017_638 - Copy




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
29 апр 2017, 06:14		Вот это он харю отъел в своих ресторанах!


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