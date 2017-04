30 апр 2017



Новый альбом CELLAR DARLING выйдет летом Группа CELLAR DARLING, основанная бывшими участниками ELUVEITIE Anna Murphy, Merlin Sutter и Ivo Henzi, выпустит дебютную работу, получившую название "This Is The Sound", тридцатого июня на Nuclear Blast.



















