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*Maggot Heart*



29 апр 2017 : 		 Бывшая гитаристка THE OATH собрала собственную группу MAGGOT HEART

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Бывшая гитаристка THE OATH собрала собственную группу MAGGOT HEART

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Бывшая гитаристка THE OATH Linnéa Olsson объявила о создании нового проекта под названием MAGGOT HEART. Новая группа, в которой Linnéa впервые попробует себя в качестве вокалистки, выпустит свой дебютный EP "City Girls" 9 июня на лейбле Teratology Sound & Vision.

По словам самой Linnéa (помимо THE OATH, отметившейся в командах SONIC RITUAL и GRAVE PLEASURES), проект MAGGOT HEART является её собственной группой, о формировании которой она давно мечтала. Шведские музыканты Uno Bruniusson (PROCESSION, DEATH ALLEY, ex-IN SOLITUDE, GRAVE PLEASURES) и Gottfrid Åhman (NO FUTURE, REVEAL, ex-IN SOLITUDE, INVIDIOUS, REPUGNANT) помогли девушке в исполнении её мечты.

Композицию "Razorhead" с грядущего релиза можно прослушать ниже.

Трек-лист:

01. City Girls (4:53)
02. Razorhead (3:49)
03. No Light In You (3:53)
04. Neuromancer (4:01)

Состав:

Linnéa Olsson - Guitar, Vocals
Uno Brunuisson - Drums, Percussion
Gottfrid Åhman - Bass on tracks 2, 3 and 4
Sam Segarra - Bass on track 1

Former THE OATH Guitarist LINNГ‰A OLSSON Launches MAGGOT HEART

maggotheartcitygirlscover




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