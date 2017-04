сегодня



Бывшая гитаристка THE OATH собрала собственную группу MAGGOT HEART Бывшая гитаристка THE OATH Linnéa Olsson объявила о создании нового проекта под названием MAGGOT HEART. Новая группа, в которой Linnéa впервые попробует себя в качестве вокалистки, выпустит свой дебютный EP "City Girls" 9 июня на лейбле Teratology Sound & Vision.



По словам самой Linnéa (помимо THE OATH, отметившейся в командах SONIC RITUAL и GRAVE PLEASURES), проект MAGGOT HEART является её собственной группой, о формировании которой она давно мечтала. Шведские музыканты Uno Bruniusson (PROCESSION, DEATH ALLEY, ex-IN SOLITUDE, GRAVE PLEASURES) и Gottfrid Åhman (NO FUTURE, REVEAL, ex-IN SOLITUDE, INVIDIOUS, REPUGNANT) помогли девушке в исполнении её мечты.



Композицию "Razorhead" с грядущего релиза можно прослушать ниже.



Трек-лист:



01. City Girls (4:53)

02. Razorhead (3:49)

03. No Light In You (3:53)

04. Neuromancer (4:01)



Состав:



Linnéa Olsson - Guitar, Vocals

Uno Brunuisson - Drums, Percussion

Gottfrid Åhman - Bass on tracks 2, 3 and 4

Sam Segarra - Bass on track 1











