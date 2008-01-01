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Новая песня STONE SOUR "Song #3", новый трек STONE SOUR, доступен для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Hydrograd", выходящего 30 июня на Roadrunner.



Трек-лист:



01. YSIF

02. Taipei Person/Allah Tea

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3

06. Fabuless

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

09. Thanks God It's Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke















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