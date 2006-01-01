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IRON MAIDEN в Германии IRON MAIDEN отыгрывают последний европейский отрезок гастролей в поддержку альбома "The Book Of Souls" - группа выступила 25 апреля в немецком Оберхаузене. Любительское видео с концерта можно просмотреть ниже.































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