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*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
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*Hate*



28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE

22 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома HATE

20 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

27 июн 2014 : 		 Новый альбом HATE выйдет в ноябре

25 мар 2014 : 		 HATE нашли барабанщика

26 апр 2013 : 		 HATE приняли решение продолжать деятельность

14 апр 2013 : 		 Басист HATE умер от естественных причин

8 апр 2013 : 		 Видео с выступления HATE

6 апр 2013 : 		 Басист HATE найден мертвым

15 мар 2013 : 		 Новое видео HATE

17 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома HATE

14 янв 2013 : 		 Новая песня HATE

21 дек 2012 : 		 Тизер нового альбома HATE

20 ноя 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

5 окт 2012 : 		 HATE завершили работу над альбомом

7 июл 2012 : 		 HATE приступили к записи нового альбома

4 окт 2011 : 		 Новое видео HATE

15 сен 2011 : 		 HATE подписались на Napalm Records

30 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

25 сен 2010 : 		 HATE выпустят свои альбомы на виниле

10 май 2010 : 		 HATE отправятся в студию в июне

30 апр 2009 : 		 Концертный альбом HATE выйдет в июне

11 июн 2008 : 		 Видео HATE "Threnody" в сети

28 дек 2007 : 		 HATE: новый альбом 'Morphosis' выйдет в феврале

25 ноя 2007 : 		 HATE : трек-лист и обложка альбома "Morphosis"

11 июл 2007 : 		 HATE : идёт подготовка к записи нового альбома

3 июл 2007 : 		 HATE вынуждены отменить свое выступление в России

8 июн 2007 : 		 Фронтмэн группы HATE делится впечатлениями о туре по России

10 фев 2006 : 		 HATE приняли нового барабанщика

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Новое видео HATE

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"Numinosum", новое видео польской группы HATE, можно увидеть ниже. Эта песня вошла в новый альбом "Tremendum", который будет выпущен 5 мая на лейбле Napalm Records.

Video Premiere: HATE's 'Numinosum'



hatetremendumcover




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