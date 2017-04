сегодня



Новый альбом GREAT WHITE выйдет в июне GREAT WHITE 2 июня выпустят свой новый альбом, получивший название "Full Circle". Группа вновь объединила усилия со своим оригинальным продюсером Michael'ом Wagener'ом (ALICE COOPER, MEGADETH, METALLICA, OZZY OSBOURNE и др.). Диск записывался с января по март 2017 года в студии WireWorld Studio, принадлежащей продюсеру. Релиз будет включать DVD "Making Of Full Circle" — команда Rockslide Entertainment запечатлела группу, работавшую над песнями в студии.



Трек-лист:



01. I'm Alright

02. Movin' On

03. This Is The Life

04. Let Me In

05. Moonshine

06. Cry Of A Nation

07. Give It Up

08. Big Time

09. Never Let You Down

10. I've Got Your Back











+2 -3



просмотров: 340