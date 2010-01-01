Новый альбом GREAT WHITE выйдет в июне

GREAT WHITE 2 июня выпустят свой новый альбом, получивший название "Full Circle". Группа вновь объединила усилия со своим оригинальным продюсером Michael'ом Wagener'ом (ALICE COOPER, MEGADETH, METALLICA, OZZY OSBOURNE и др.). Диск записывался с января по март 2017 года в студии WireWorld Studio, принадлежащей продюсеру. Релиз будет включать DVD "Making Of Full Circle" — команда Rockslide Entertainment запечатлела группу, работавшую над песнями в студии.
Трек-лист:
01. I'm Alright
02. Movin' On
03. This Is The Life
04. Let Me In
05. Moonshine
06. Cry Of A Nation
07. Give It Up
08. Big Time
09. Never Let You Down
10. I've Got Your Back
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