28 апр 2017



Новый альбом MADROST выйдет в июне Калифорнийская прогрессив-трэш команда MADROST объявила о выходе своего нового альбома - диск, получивший название "The Essence Of Time Matches No Flesh", увидит свет 27 июня.



Трек-лист:



"Eyes Of The Deceit"

"The Silence In Ruins"

"From Sand To Dust"

"Abstractions"

"No Future"

"Scorned"

"Dimensions"



Официальное видео с текстом к композиции "Eyes Of The Deceit" можно найти ниже.











