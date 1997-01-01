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*Madrost*



28 апр 2017 : 		 Новый альбом MADROST выйдет в июне

9 сен 2014 : 		 Новая песня MADROST

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|||| 28 апр 2017

Новый альбом MADROST выйдет в июне

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Калифорнийская прогрессив-трэш команда MADROST объявила о выходе своего нового альбома - диск, получивший название "The Essence Of Time Matches No Flesh", увидит свет 27 июня.

Трек-лист:

"Eyes Of The Deceit"
"The Silence In Ruins"
"From Sand To Dust"
"Abstractions"
"No Future"
"Scorned"
"Dimensions"

Официальное видео с текстом к композиции "Eyes Of The Deceit" можно найти ниже.

MADROST - The Essence Of Time Matches No Flesh Due In June




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