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28 апр 2017
Новый альбом MADROST выйдет в июне
Калифорнийская прогрессив-трэш команда MADROST объявила о выходе своего нового альбома - диск, получивший название "The Essence Of Time Matches No Flesh", увидит свет 27 июня.
Трек-лист:
"Eyes Of The Deceit"
"The Silence In Ruins"
"From Sand To Dust"
"Abstractions"
"No Future"
"Scorned"
"Dimensions"
Официальное видео с текстом к композиции "Eyes Of The Deceit" можно найти ниже.
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