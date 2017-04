28 апр 2017



Новое видео EXIST Американская техно-дэт команда EXIST опубликовала официальное видео к композиции “Take My Picture” - клип можно просмотреть ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "So True, So Bound", выход которого намечен на девятое июня на Prosthetic Records.











