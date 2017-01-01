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Cydemind







29 апр 2017 : Дебютный альбом CYDEMIND выйдет в мае



29 апр 2017



Дебютный альбом CYDEMIND выйдет в мае Монреальская команда CYDEMIND объявила о выходе своего дебютного альбома, получившего название "Erosion" - диск увидит свет 26 мая. Группа исполняет инструментальный прогрессив-метал с ведущей ролью электроскрипки вместо соло-гитары.



Трек-лист:



“What Remains”

“Tree Of Tales”

“Derecho”

“Red Tides”

“Stream Capture”

“Erosion”



Композицию “Tree Of Tales” с альбома можно прослушать ниже.













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