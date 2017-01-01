Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом [26]
*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
*
[= ||| все новости группы



*Cydemind*



29 апр 2017 : 		 Дебютный альбом CYDEMIND выйдет в мае

| - |
|||| 29 апр 2017

Дебютный альбом CYDEMIND выйдет в мае

*
zoom
*
* *
Монреальская команда CYDEMIND объявила о выходе своего дебютного альбома, получившего название "Erosion" - диск увидит свет 26 мая. Группа исполняет инструментальный прогрессив-метал с ведущей ролью электроскрипки вместо соло-гитары.

Трек-лист:

“What Remains”
“Tree Of Tales”
“Derecho”
“Red Tides”
“Stream Capture”
“Erosion”

Композицию “Tree Of Tales” с альбома можно прослушать ниже.

CYDEMIND To Release Erosion Album In May; вЂњTree Of TalesвЂќ Song Streaming





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
I Am Morbid Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом