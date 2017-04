30 апр 2017



Два первых альбом LILLIAN AXE будут переизданы в мае Два классических альбома LILLIAN AXE - одноимённый дебютник 1988 года и второй диск "Love + War" 1989 года, будут переизданы в виде специальных коллекционных изданий 12 мая на лейбле Rock Candy Records. Оба релиза будут полностью ремастрированы, а также снабжены обширными новыми буклетами.



Трек-листы:



Lillian Axe:



“Dream Of A Lifetime”

“Inside Out”

“Vision In The Night”

“Picture Perfect”

“The More That You Get”

“Misery Loves Company”

“Nobody Knows”

“Hard Luck”

“Waiting In The Dark”

“Laughing In Your Face”



Love + War:



“All's Fair In Love And War”

“She Likes It On Top”

“Diana”

“Down On You”

“The World Stopped Turning”

“Ghost Of Winter”

“My Number”

“Show A Little Love”

“Fool's Paradise”

“Letters In The Rain”











