Новая песня ASHCLOUD “Suspended In Death”, новая песня группы ASHCLOUD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kingdom Of The Damned", выход которого запланирован на 19 июня на Xtreem Music.



Трек-лист:



“Among The Grotesque”

“Kingdom Of The Damned”

“Suspended In Death”

“Dansa pa Krossade Skallar” (featuring David Nilsson)

“The Serpent King”

“Under Dödens Vingar Pt. 4” (featuring Rogga Johansson)

“The Seven Tumpets Of Hell”

“A Breath Of Decay”

“When Empires Are No More”

“Megeddio”













