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OZZY OSBOURNE и ZAKK WYLDE снова вместе Ozzy Osbourne объявил о том, что роль гитариста на его будущих сольных концертах вновь исполнит Zakk Wylde. Оба музыканта прокомментировали ситуацию.



Ozzy Osbourne: "Я чрезвычайно рад и счастлив вернуться на гастроли с моими ребятками и Zakk'ом! Это мой хлеб, это вся моя жизнь - новые концерты..."



Zakk Wylde: "Я очень жду совместных с Ozzy походов в качалку, а также тех концертов, которые мы распланируем между этими важными упражнениями".



Серия сольных выступлений Ozzy, которая на текущий момент включает себя летние и осенние концерты в США и стартует 14 июля, станет первыми полноценными совместными выступлениями музыканта с Zakk'ом на гитаре за последние восемь лет. За время его отсутствия гитаристом Osbourne'a числился греческий музыкант Gus G.. Кроме Wylde'a, состав сольной группы Ozzy не претерпел никаких изменений - в него по-прежнему входят басист Rob "Blasko" Nicholson, барабанщик Tommy Clufetos и клавишник Adam Wakeman.



По пока неподтверждённым слухам, Ozzy готовит к выходу новый сольный альбом, который должен увидеть свет в 2018 году на лейбле Epic.







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