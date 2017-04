30 апр 2017



Гитарист THE AGONIST ответил вокалистке ARCH ENEMY В ходе недавнего визита в программу "The Jasta Show", бывшая вокалистка THE AGONIST Alissa White-Gluz обвинила своих коллег по группе в предательстве и сказала, что была полна желания записать новый убойный альбом, но, к сожалению, её бывшие коллеги приняли решение пойти иным путем.



Эти слова не остались незамеченными и гитарист команды, Danny Marino, опубликовал заявление, в котором, в свою очередь, рассказал о том, что Alissa пыталась играть и вашим и нашим и совершенно не учитывала желание остальных участников группы.















+7 -4



просмотров: 1678