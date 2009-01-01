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*The Agonist*



30 апр 2017 : 		 Гитарист THE AGONIST ответил вокалистке ARCH ENEMY

19 янв 2017 : 		 Новое видео THE AGONIST

3 ноя 2016 : 		 THE AGONIST почтили память Дэвида Боуи

29 сен 2016 : 		 Новое видео THE AGONIST

24 сен 2016 : 		 Семплы новых песен THE AGONIST

13 авг 2016 : 		 Новое видео THE AGONIST

29 июл 2016 : 		 Новый альбом THE AGONIST выйдет осенью

18 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома THE AGONIST

14 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома THE AGONIST

4 май 2016 : 		 THE AGONIST на NAPALM RECORDS

24 сен 2015 : 		 Новое видео THE AGONIST

5 авг 2015 : 		 Видео от THE AGONIST

10 июл 2015 : 		 Новое видео THE AGONIST

11 июн 2015 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполнила песню AEROSMITH

5 мар 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления THE AGONIST

12 фев 2015 : 		 Новое видео THE AGONIST

29 янв 2015 : 		 Новое видео THE AGONIST

16 янв 2015 : 		 Новое видео THE AGONIST

18 ноя 2014 : 		 Вокалистка THE AGONIST ответила на вопросы

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом THE AGONIST выйдет в феврале

2 сен 2014 : 		 Видео полного выступления THE AGONIST

11 июл 2014 : 		 Новый альбом THE AGONIST выйдет в ноябре

1 апр 2014 : 		 Вокалистка THE AGONIST исполняет песни NIGHTWISH, THERION и NEVERMORE

26 мар 2014 : 		 Первое фото нового состава THE AGONIST

22 мар 2014 : 		 Новая песня THE AGONIST

20 мар 2014 : 		 Тизер новой песни THE AGONIST

19 мар 2014 : 		 Новая вокалистка ARCH ENEMY хотела остаться в THE AGONIST

18 мар 2014 : 		 Новая вокалистка THE AGONIST

12 июл 2013 : 		 Видео с выступления THE AGONIST

15 фев 2013 : 		 THE AGONIST об отмене тура с CRADLE OF FILTH

28 дек 2012 : 		 Рассказ об азиатском туре THE AGONIST

8 ноя 2012 : 		 Японский бонус THE AGONIST

24 окт 2012 : 		 Новое видео THE AGONIST

1 сен 2012 : 		 THE AGONIST в Перу

26 май 2012 : 		 Новая песня THE AGONIST

23 май 2012 : 		 Семплы нового альбома THE AGONIST

14 май 2012 : 		 THE AGONIST представили новый трек

10 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE AGONIST

11 апр 2012 : 		 Новый сингл THE AGONIST

3 апр 2012 : 		 Новый альбом THE AGONIST выйдет в июне

26 янв 2012 : 		 Вокалистка THE AGONIST в программе MTV 'Made'

2 ноя 2011 : 		 Видео с выступления THE AGONIST

26 авг 2011 : 		 Новый ЕР THE AGONIST

27 мар 2011 : 		 Вокалистка THE AGONIST: "Бейте по своей голове, а не тюленьей"

8 янв 2011 : 		 Видео с выступления THE AGONIST

9 ноя 2010 : 		 Видео с выступления THE AGONIST

19 май 2010 : 		 THE AGONIST поменяли гитариста

11 фев 2010 : 		 Новости от THE AGONIST из Японии

7 сен 2009 : 		 Новое видео THE AGONIST

9 авг 2009 : 		 THE AGONIST снимут концерт для DVD

20 апр 2009 : 		 Новое видео THE AGONIST в сети

24 мар 2009 : 		 Вокалистка THE AGONIST — одна из «Горячих штучек в металле»

13 мар 2009 : 		 Концертное видео новой песни THE AGONIST

27 янв 2009 : 		 Два новых трека THE AGONIST в сети

15 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома THE AGONIST

15 дек 2008 : 		 Дата выхода и название нового альбома THE AGONIST

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|||| 30 апр 2017

Гитарист THE AGONIST ответил вокалистке ARCH ENEMY

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В ходе недавнего визита в программу "The Jasta Show", бывшая вокалистка THE AGONIST Alissa White-Gluz обвинила своих коллег по группе в предательстве и сказала, что была полна желания записать новый убойный альбом, но, к сожалению, её бывшие коллеги приняли решение пойти иным путем.

Эти слова не остались незамеченными и гитарист команды, Danny Marino, опубликовал заявление, в котором, в свою очередь, рассказал о том, что Alissa пыталась играть и вашим и нашим и совершенно не учитывала желание остальных участников группы.

THE AGONIST Guitarist Responds To ALISSA WHITE-GLUZ's Accusation Of Betrayal



theagonistprisonersband_638




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