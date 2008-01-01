28 апр 2017



Видео с текстом от PAPA ROACH "American Dreams", официальное видео с текстом от PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Трек взят из нового альбома "Crooked Teeth", релиз которого намечен на девятнадцатое мая.











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