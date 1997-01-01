IZZY STRADLIN погостил на новом альбоме JOHN MELLENCAMP
Бывший гитарист GUNS N' ROSES Izzy Stradlin принял участие в записи песни "Grandview" - первого сингла с нового альбома John Mellencamp'a "Sad Clowns & Hillbillies", выход которого состоялся вчера, 28 апреля. Композицию можно прослушать ниже.
Ранее Izzy уже гостил на другой пластинке известного американского рокера, когда сыграл в песне "Miss Missy", включённой на одноимённый альбом 1998 года "John Mellencamp".
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