29 апр 2017



JUDAS PRIEST завершают работу над новым альбомом Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в ходе недавнего интервью Planet Rock рассказал о текущем положении дел в команде:



"Мы все еще пишемся. Я бы не сказал что мы всё завершили, но определенно мы на финишной прямой. И просто здорово видеть как альбом собирается воедино с тех первых дней, когда Glenn и Richie только оказались в студии с парой гитар и просто начали делать то, что мы обычно делаем. В начале дня у тебя не было ничего, а к его концовке могла появиться песня, которая станет новой классикой PRIEST и может жить вечность.



Мы упорно работаем и по-прежнему получаем удовольствие от того, чем занимаемся. PRIEST работают больше остальных. Это особая бирмингемская этика, рабочая этика любого проживающего здесь человека... И я говорю о работе, потому что это работа — ты работаешь со своим сознанием, ты сочиняешь. И сейчас мы перешли уже к другому этапу - мы готовимся к новому большому мировому турне, думаем об оформлении сцены, свете и всё такое. Так что в 2018 будет очень интересно!"











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