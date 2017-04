30 апр 2017



Новое видео KOBRA AND THE LOTUS "You Don't Know", официальное видео группы KOBRA AND THE LOTUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Prevail I", выход которого запланирован на 12 мая на Napalm Records.



















просмотров: 274