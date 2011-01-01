29 апр 2017



Новое видео WEDNESDAY 13 "Blood Sick", новое видео WEDNESDAY 13, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Condolences", запланированного к выходу 2 июня на лейбле Nuclear Blast Entertainment. Режиссёром клипа стал Matt Zane (SOCIETY ONE).















+2 -1



просмотров: 157

