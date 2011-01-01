Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом [26]
*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
*
[= ||| все новости группы



*Wednesday 13*



29 апр 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

25 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WEDNESDAY 13

10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

10 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

6 янв 2015 : 		 WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе

19 окт 2014 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

12 май 2014 : 		 Обложка сборника WEDNESDAY 13

25 мар 2014 : 		 Два винила от WEDNESDAY 13

15 фев 2014 : 		 Трейлер нового DVD WEDNESDAY 13

14 янв 2014 : 		 WEDNESDAY 13 выпустят акустический диск

21 авг 2013 : 		 WEDNESDAY 13 монтируют новый DVD

31 янв 2013 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

8 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

25 дек 2012 : 		 Детали нового альбома WEDNESDAY 13

19 сен 2012 : 		 Лондонский концерт WEDNESDAY 13 будет снят для DVD

9 сен 2012 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

15 авг 2012 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

9 авг 2012 : 		 Обложка нового миньона WEDNESDAY 13

1 июн 2012 : 		 Название нового ЕР WEDNESDAY 13

13 сен 2011 : 		 Новый сингл WEDNESDAY 13

13 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека WEDNESDAY 13

28 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома WEDNESDAY 13

14 июл 2011 : 		 Трек-лист WEDNESDAY 13

17 май 2011 : 		 WEDNESDAY 13 приступил к записи

| - |
|||| 29 апр 2017

Новое видео WEDNESDAY 13

*
zoom
*
* *
"Blood Sick", новое видео WEDNESDAY 13, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Condolences", запланированного к выходу 2 июня на лейбле Nuclear Blast Entertainment. Режиссёром клипа стал Matt Zane (SOCIETY ONE).

WEDNESDAY 13 Releases 'Blood Sick' Video



wednesday13condolencescd




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 157

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Firewind Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом