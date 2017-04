сегодня



Новая песня THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA Группа THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA опубликовала ещё одну новую песню со своего выходящего девятнадцатого мая на Nuclear Blast альбома "Amber Galactic" - композицию “Sad State Of Affairs” можно прослушать ниже.

























