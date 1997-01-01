Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом [26]
*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
*
[= ||| все новости группы



*Cirith Ungol*



29 апр 2017 : 		 Переиздание классического альбома CIRITH UNGOL доступно для прослушивания

25 апр 2017 : 		 Готово переиздание классического альбома CIRITH UNGOL

30 апр 2015 : 		 Альбомы CIRITH UNGOL выйдут на виниле

2 ноя 2011 : 		 Фрагмент DVD CIRITH UNGOL

| - |
|||| 29 апр 2017

Переиздание классического альбома CIRITH UNGOL доступно для прослушивания

*
zoom
*
* *
В честь первого в истории CIRITH UNGOL выступления в Европе на немецком фестивале Keep It True, лейбл Metal Blade Records выпустил специальное Ultimate Edition их классического альбома "King Of The Dead" - новый вариант диска можно прослушать полностью ниже.

CIRITH UNGOL Streaming King Of The Dead Ultimate Edition In ItвЂ™s Entirety






Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 138

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Firewind Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом