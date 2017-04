29 апр 2017



Переиздание классического альбома CIRITH UNGOL доступно для прослушивания В честь первого в истории CIRITH UNGOL выступления в Европе на немецком фестивале Keep It True, лейбл Metal Blade Records выпустил специальное Ultimate Edition их классического альбома "King Of The Dead" - новый вариант диска можно прослушать полностью ниже.















+1 -1



просмотров: 138