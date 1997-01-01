Переиздание классического альбома CIRITH UNGOL доступно для прослушивания
В честь первого в истории CIRITH UNGOL выступления в Европе на немецком фестивале Keep It True, лейбл Metal Blade Records выпустил специальное Ultimate Edition их классического альбома "King Of The Dead" - новый вариант диска можно прослушать полностью ниже.
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