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*Helion Prime*



29 апр 2017 : 		 Новая песня HELION PRIME

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29 дек 2015 : 		 Новая песня HELION PRIME

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|||| 29 апр 2017

Новая песня HELION PRIME

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HELION PRIME опубликовали в сети свой новый сингл “Remnants Of Stars” - композицию можно прослушать ниже. По словам музыкантов, эта вещь должна войти на второй полноценный альбом коллектива, имеющий рабочее название "The Terror Of Saibot", и предварительно запланированный к выходу на лейбле AFM Records в конце 2017-начале 2018 года.

HELION PRIME Streaming New Single вЂњRemnants Of StarsвЂќ




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