29 апр 2017



Новая песня HELION PRIME HELION PRIME опубликовали в сети свой новый сингл “Remnants Of Stars” - композицию можно прослушать ниже. По словам музыкантов, эта вещь должна войти на второй полноценный альбом коллектива, имеющий рабочее название "The Terror Of Saibot", и предварительно запланированный к выходу на лейбле AFM Records в конце 2017-начале 2018 года.











