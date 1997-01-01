Новая песня HELION PRIME

HELION PRIME опубликовали в сети свой новый сингл “Remnants Of Stars” - композицию можно прослушать ниже. По словам музыкантов, эта вещь должна войти на второй полноценный альбом коллектива, имеющий рабочее название "The Terror Of Saibot", и предварительно запланированный к выходу на лейбле AFM Records в конце 2017-начале 2018 года.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).