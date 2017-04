сегодня



Новое видео PRISTINE Норвежские рокеры PRISTINE во главе с вокалисткой Heidi Solheim опубликовали в сети своё новое видео к композиции “You Are The One” - клип можно увидеть ниже. Этот трек взят из грядущего четвёртого альбома группы, "Ninja", выход которого должен состояться 23 июня на лейбле Nuclear Blast.



Трек-лист:



“You Are The One”

“Sophia”

“The Perfect Crime”

“The Rebel Song”

“The Parade”

“Ghost Chase”

“Ninja”

“Jekyll & Hyde”

“Forget”

“Ocean”

“California” (Live)

“No Regret” (Live)











+0 -0



просмотров: 186