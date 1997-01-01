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*Pristine*



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Новое видео PRISTINE

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Норвежские рокеры PRISTINE во главе с вокалисткой Heidi Solheim опубликовали в сети своё новое видео к композиции “You Are The One” - клип можно увидеть ниже. Этот трек взят из грядущего четвёртого альбома группы, "Ninja", выход которого должен состояться 23 июня на лейбле Nuclear Blast.

Трек-лист:

“You Are The One”
“Sophia”
“The Perfect Crime”
“The Rebel Song”
“The Parade”
“Ghost Chase”
“Ninja”
“Jekyll & Hyde”
“Forget”
“Ocean”
“California” (Live)
“No Regret” (Live)

NorwayвЂ™s PRISTINE Release вЂњYou Are The OneвЂќ Music Video




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