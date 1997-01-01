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GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE Gus G. отреагировал на известия о реюнионе Ozzy Osbourne'a и Zakk Wylde'a:



"Для меня было честью играть с вами с 2009 года, это сотрудничество подарило мне незабываемые впечатления. Ozzy и Sharon — чмоки! Blasko, Adam и Tommy — жечь с вами было в кайф!



И как фанат, я очень рад, что Ozzy и Zack снова вместе, это следовало давно сделать. И вот что еще - я очень благодарен всем поклонникам за ту поддержку, что они оказывали мне все эти годы. Скоро увидимся!



Ozzy рулит!"







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