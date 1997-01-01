Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [33]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [30]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [28]
*Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом [26]
*ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT [24]
*
[= ||| все новости группы



*Gus G.*



29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"

24 апр 2016 : 		 GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

17 апр 2016 : 		 GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

25 ноя 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.

13 ноя 2015 : 		 GUS G.: «В индустрии больше нет денег»

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления GUS G.

24 июл 2015 : 		 Новое видео GUS G.

18 июл 2015 : 		 Новая песня GUS G.

17 июн 2015 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

12 май 2015 : 		 Название нового альбома GUS G.

6 мар 2015 : 		 GUS G. и JEFF SCOTT SOTO исполняют песню OZZY

24 фев 2015 : 		 GUS G. планирует запись нового сольного альбома

24 ноя 2014 : 		 GUS G. полагает, что OZZY OSBOURNE будет выступать «до восьмидесяти лет»

7 ноя 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 окт 2014 : 		 GUS G. вместе с JEFF SCOTT SOTO открыл тур

6 окт 2014 : 		 GUS G., MATS LEVÉN в акустике

27 сен 2014 : 		 Расширенная версия сольного альбома GUS G. в ноябре

1 авг 2014 : 		 Новое видео GUS G.

17 июл 2014 : 		 Обучающее видео от GUS G.

30 май 2014 : 		 В туровом автобусе с GUS G.

18 май 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

11 мар 2014 : 		 Видео с выступления GUS G.

6 мар 2014 : 		 Новое видео GUS G.

12 фев 2014 : 		 EPK от GUS G.

10 фев 2014 : 		 GUS G. представил новый материал

22 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

14 янв 2014 : 		 Видео гитариста FIREWIND

| - |
|||| сегодня

GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

*
zoom
*
* *
Gus G. отреагировал на известия о реюнионе Ozzy Osbourne'a и Zakk Wylde'a:

"Для меня было честью играть с вами с 2009 года, это сотрудничество подарило мне незабываемые впечатления. Ozzy и Sharon — чмоки! Blasko, Adam и Tommy — жечь с вами было в кайф!

И как фанат, я очень рад, что Ozzy и Zack снова вместе, это следовало давно сделать. И вот что еще - я очень благодарен всем поклонникам за ту поддержку, что они оказывали мне все эти годы. Скоро увидимся!

Ozzy рулит!"

GUS G. Says Reunion Between OZZY OSBOURNE And ZAKK WYLDE Is 'Long Overdue'



Like!+8Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

stas.sychev
29 апр 2017, 14:22		достойно высказался

Stepanich
29 апр 2017, 14:28		Достойно! Не то что бамблфут...

OlegZ
29 апр 2017, 14:32		Молодец, уважаю.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1124

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Holy Moses Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом