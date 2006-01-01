29 апр 2017



График текущего турне IRON MAIDEN был составлен с учётом чемпионата мира по снукеру По сообщению британской газеты Mirror, барабанщик IRON MAIDEN Nicko McBrain признался в том, что большое окно в эти выходные в нынешнем расписании европейского тура группы связано с его желанием лично лицезреть проходящий с 15 апреля по 1 мая в Шеффилде чемпионат мира по снукеру, вследствие чего музыкант поставил условие туровому менеджеру о том, чтобы хотя бы в дни финалов никаких шоу у MAIDEN запланировано не было.



















+3 -2



просмотров: 316

