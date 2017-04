29 апр 2017



Редкая песня от BAD COMPANY Rhino объявили о том, что двадцать шестого мая состоится выход делюкс-версиий альбомов BAD COMPANY "Run With The Pack" и "Burnin’ Sky" с редкими и ранее непубликовавшимися бонус-треками.



Ранее неизданный трек с сессий записи пластинки "Run With The Pack" под названием "Sweet Lil' Sister" можно прослушать ниже.













