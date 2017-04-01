Видео с текстом от ICED EARTH

ICED EARTH опубликовали в сети ещё одно официальное видео с текстом, на этот раз на композицию "Raven Wing" - ролик можно просмотреть ниже. Эта песня также взята из грядущего альбома группы, "Incorruptible", который должен увидеть свет 16 июня на лейбле Century Media.
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