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Видео с текстом от ICED EARTH ICED EARTH опубликовали в сети ещё одно официальное видео с текстом, на этот раз на композицию "Raven Wing" - ролик можно просмотреть ниже. Эта песня также взята из грядущего альбома группы, "Incorruptible", который должен увидеть свет 16 июня на лейбле Century Media.



















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