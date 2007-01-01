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*Bullet for My Valentine*



30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы

2 дек 2016 : 		 Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE

7 ноя 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 сен 2016 : 		 Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE

11 авг 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отправятся в студию летом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 июл 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE планируют целиком отыграть дебютный альбом

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полных выступлений BULLET FOR MY VALENTINE

30 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

23 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

16 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

13 май 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE достигли всех целей

26 апр 2016 : 		 Документальный фильм с участием вокалиста BULLET FOR MY VALENTINE

19 апр 2016 : 		 Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы не обращаем особого внимания на рецензии»

15 апр 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают не "попсеть"

2 апр 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE подписались на SEARCH AND DESTROY/SPINEFARM

8 фев 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 янв 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE могут выпустить ЕР

16 окт 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

14 окт 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустят концертный ЕР

15 авг 2015 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания

13 авг 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

12 авг 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

10 авг 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE: «Бывший басист не играл особой роли в группе»

22 июл 2015 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Уволить Jay'я было очень сложным решением»

17 июл 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

17 июл 2015 : 		 Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

30 июн 2015 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

24 июн 2015 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

26 май 2015 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Это будет лучший альбом года»

19 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

18 май 2015 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

6 май 2015 : 		 Тизер нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

10 фев 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE расстались с басистом

2 фев 2015 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE приступили к записи

5 мар 2014 : 		 Обращение BULLET FOR MY VALENTINE к поклонникам

28 ноя 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 ноя 2013 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в декабре

19 ноя 2013 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

29 окт 2013 : 		 Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме

24 окт 2013 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE будут работать с TERRY DATE

8 авг 2013 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE "будет тяжелее"

9 июн 2013 : 		 Видео полного концерта BULLET FOR MY VALENTINE

8 июн 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

25 май 2013 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в июне

7 апр 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE

26 мар 2013 : 		 Колыбельные от BULLET FOR MY VALENTINE

11 янв 2013 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 дек 2012 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

12 ноя 2012 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 ноя 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили кавер-версию AC/DC

31 окт 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый сингл на BBC

29 окт 2012 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в феврале

23 окт 2012 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

19 окт 2012 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в ноябре

11 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 сен 2012 : 		 Гитаристу BULLET FOR MY VALENTINE сделали операцию на спине

30 авг 2012 : 		 Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

17 авг 2012 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме

6 авг 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE заканчивают работу над альбомом

18 фев 2012 : 		 Видеорассказ о студии BULLET FOR MY VALENTINE

16 фев 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали запись

10 фев 2012 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись на следующей неделе

29 дек 2011 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут сочинение материала в январе

20 янв 2011 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустят 'Fever Tour Edition'

1 дек 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

21 апр 2010 : 		 Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания

18 апр 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

12 апр 2010 : 		 У фронтмена BULLET FOR MY VALENTINE родился первый ребенок

5 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

15 мар 2010 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

6 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

1 мар 2010 : 		 Аудиосемпл нового сингла BULLET FOR MY VALENTINE

17 фев 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

11 фев 2010 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE поступит на радио в марте

20 ноя 2009 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE вносят последние изменения в «лучший альбом в карьере»

5 авг 2009 : 		 Концертное видео новой песни BULLET FOR MY VALENTINE

28 апр 2009 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отменили московский концерт

14 апр 2009 : 		 О переносе концерта BULLET FOR MY VALENTINE

11 апр 2009 : 		 Продюсер LINKIN PARK будет работать над новым диском BULLET FOR MY VALENTINE

18 мар 2009 : 		 Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE рассказал о новом материале

3 дек 2008 : 		 Делюкс-издание от BULLET FOR MY VALENTINE

18 май 2008 : 		 Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE "Waking The Demon" будет доступен только в сети

24 апр 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: снимки из Сакраменто в сети

13 апр 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: трейлер нового клипа в сети

17 мар 2008 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE чуть не потеряли вокалиста

14 мар 2008 : 		 Премьера нового клипа BULLET FOR MY VALENTINE

19 дек 2007 : 		 Детали нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE

17 дек 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: новая песня в сети

22 ноя 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: детали нового альбома

28 окт 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE : новый альбом будет лучше "The Poison"

25 сен 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE снимают видео

7 июн 2007 : 		 Выходит deluxe-издание дебютного альбома BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE на новом альбоме вернутся к корням

5 мар 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: “Новый альбом будет дьявольски тяжёл"

16 фев 2007 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE : запись нового альбома идет полным ходом

3 ноя 2006 : 		 DVD BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison - Live At Brixton" выйдет в США в декабре

26 июл 2006 : 		 Вышло переиздание BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison"

15 июн 2006 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: Видеоклип "Tears Don't Fall" в сети

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Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

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BULLET FOR MY VALENTINE выпустят двадцать восьмого июля новый концертный релиз "Live From Brixton: Chapter Two", основой для которого станет запись двух выступлений в декабре прошлого года в O2 Brixton Academy. Каждый концерт выйдет в виде двойного CD и 2DVD/Blu-ray. Кроме того, "Night Two: Performing The Poison" будет выпущен на лимитированном тройном виниле. Все варианты изданий можно найти по этому адресу.

Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Her Voice Resides", доступен ниже.

BULLET FOR MY VALENTINE To Release 'Live From Brixton: Chapter Two' DVD, Blu-Ray, CD In July






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