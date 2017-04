30 апр 2017



Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом BULLET FOR MY VALENTINE выпустят двадцать восьмого июля новый концертный релиз "Live From Brixton: Chapter Two", основой для которого станет запись двух выступлений в декабре прошлого года в O2 Brixton Academy. Каждый концерт выйдет в виде двойного CD и 2DVD/Blu-ray. Кроме того, "Night Two: Performing The Poison" будет выпущен на лимитированном тройном виниле. Все варианты изданий можно найти по этому адресу.



Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Her Voice Resides", доступен ниже.















