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*Revolution Saints*



1 май 2017 : 		 REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене

19 апр 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

19 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

6 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

9 дек 2014 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

26 ноя 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома REVOLUTION SAINTS

24 окт 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE/DIO в REVOLUTION SAINTS

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REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене

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Группа REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, OZZY OSBOURNE, BAD ENGLISH, HARDLINE), Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES, SHAW/BLADES) и Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO, BURNING RAIN), дебютировали на сцене фестиваля Frontiers Rock двадцать восьмого апреля — видео доступно для просмотра ниже.

REVOLUTION SAINTS Feat. DEEN CASTRONOVO, DOUG ALDRICH, JACK BLADES: Video Of First-Ever Performance









frontiersfestival2017poster




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