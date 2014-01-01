сегодня



REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене Группа REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, OZZY OSBOURNE, BAD ENGLISH, HARDLINE), Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES, SHAW/BLADES) и Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO, BURNING RAIN), дебютировали на сцене фестиваля Frontiers Rock двадцать восьмого апреля — видео доступно для просмотра ниже.



























+0 -0



просмотров: 54

