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Видео с выступления RATT Видео с выступления нового состава RATT, включающего трёх классических участников группы, состоявшегося в рамках фестиваля M3 Rock Festival, Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland, доступно для просмотра ниже.



































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